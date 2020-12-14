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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إجتماع في عدن يقر تخصيص مخططات سكنية لأسر الشهداء والجرحى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أقر إجتماع عقد اليوم الإثنين، برئاسة محافظ محافظة عدن، أحمد حامد لملس، تخصيص مخططات سكنية لأسر الشهداء والجرحى في عدن، وذلك وفقاً لتوجيهات رئيس الوزراء الصادرة في نوفمبر من العام 2019، وبحسب الكشوفات المعتمدة من الجهات الرسمية المعنية برعاية أسر الشهداء والجرحى.
وناقش الإجتماع الذي ضم المسؤولين في الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني والهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة، المشكلات الناجمة عن انتحال صفة ومهام هيئة رعاية أسر الشهداء والقيام بالسطو على الأراضي والممتلكات العامة والخاصة باسم أسر وذوي الشهداء والجرحى.
وأكد المحافظ لملس، خلال الاجتماع الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي بدر معاون، إهتمام الدولة وتحملها مسؤولية رعاية أسر الشهداء والجرحى تقديراً لتضحياتهم وما قدموه للوطن، مشدداً على أن أي استحقاق لهم، يجب أن يكون بالطرق القانونية وعبر الأطر والقنوات الرسمية.
وحذّر المحافظ لملس من الانجرار خلف الدعوات المشبوهة والابتعاد عن السماسرة وأعمال التحايل والتزوير التي تسلكها بعض الجمعيات المشبوهة، كون الدولة هي الجهة الوحيدة المخوّلة بصرف تلك الأراضي لهم .
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