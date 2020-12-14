وكيل مأرب يبحث مع المفوضية السامية تدخلاتها في مجال الحماية للنازحين بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بحث وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح خلال استقباله، اليوم، مع مسؤول الحماية في مكتب المفوضية السامية لشئون اللاجئين باليمن عائشة سعيد التي تزور المحافظة حالياً، عددا من القضايا الخاصة بالتدخلات الانسانية للمنظمة في مجال الحماية والاغاثة بالمحافظة والتي تستهدف النازحين من المحافظات الاخرى واللاجئين من القرن الافريقي.



كما جرى خلال اللقاء، مناقشة آلية تنفيذ المساعدات النقدية التي قدمتها المنظمة للنازحين الذين استهدفتهم خلال هذا العام وعددهم 19 الف اسرة، والصعوبات التي واجهت عملية الصرف للمجموعة الاولى خلال الشهر الماضي وكيفية تجاوزها في عملية الصرف للمجموعة الثانية التي ستبدأ عملية الصرف لها عبر مصرف الكريمي يوم غد 15 ديسمبر الجاري.

وتطرق اللقاء الى مساعدات المأوى التي تقدمه المنظمة ضمن برامج الحماية للنازحين، ووصول 10 قاطرات محملة بالمساعدات الايوائية ودورها في تخفيف معاناة المستفيدين من النازحين خاصة في ظل مناخ البرد القارس خلال الشتاء الحالي، ودور السلطة المحلية في تسهيلها خاصة ما يتعلق بتسجيل اللاجئين وتمكين ابنائهم من الالتحاق بالتعليم.

وخلال اللقاء اشاد الوكيل مفتاح بالتدخلات الانسانية لمفوضية اللاجئين مؤخرا.. معربا عن تطلع السلطة المحلية لدور اكبر وواسع في المجال الانساني وبناء شراكه حقيقية مع السلطة المحلية لتخفيف معاناة النازحين واللاجئين.. مؤكدا ان السلطة المحلية ستقدم كافة الدعم والتسهيلات لتنفيذ البرامج الانسانية.

واشار الوكيل مفتاح الى التحديات الكبيرة التي تواجهها السلطة المحلية جراء استقبال المحافظة لاعداد كبيرة من النازحين واستمرار تدفق النازحين اليها في ظل استمرار تصعيد وانتهاكات مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران وتنكيلها بالمواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها..