سقطرى: مليشيات الانتقالي تغلق مكتب حكومي وتعتقل مديره

أغلقت مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتياً، اليوم الاثنين، مكتب الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة، بمحافظة أرخبيل سقطرى، واعتقلت مديره في محاولة لإجباره على ترك منصبه.



وقال مصدر حكومي محلي لـ"يمن شباب نت"، "إن مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتياً بسقطرى، استدعت "جميل عبدالله ديموري" مدير عام مكتب الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة، إلى إدارة البحث الجنائي وقامت باعتقاله، قبل أن تعود وتغلق مكتبه.



وأضاف المصدر، أن مليشيات الانتقالي تسعى من خلال اعتقال "ديموري" للضغط عليه من أجل ترك منصبه وتعيين بديلاً عنه موالي للإمارات.



واعتبر المصدر الحادثة خرقاً جديداً لاتفاق الرياض.



وتنفذ مليشيات الإنتقالي بدعم إماراتي، حملات اعتقالات واسعة لمناوئين لها، منذ سيطرتها على الأرخبيل بقوة السلاح في التاسع عشر من يونيو الماضي.

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