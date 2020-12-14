شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استمرار الحملة الثانية للتبرع بالدم بوادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 واصل المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه بوادي حضرموت والصحراء، الحملة الثانية للتبرع بالدم، بالتنسيق مع اتحاد الملتقيات الشبابية التطوعية .

وأوضح مدير المركز هاني بازهير، وفقالوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن الحملة التي تنفذ على مدى ثلاثة أيام في ثلاث مديريات هي سيئون وتريم والقطن، تهدف الى تعزيز المخزون البنكي بالدم الآمن والمجاني، وتقليل عبئ البحث عن المتبرعين ، وإيجاد الفصائل النادرة التي يواجه طالبي الدم مشقة في البحث عنها.

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