مركز غسيل الكلى بعزان يتسلم دفعة أدوية ومستلزمات مقدمة من مؤسسة صلة للتنمية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 ديسمبر 2020 الخليج 365 - شبوة تسلم مركز غسيل الكلى بمدينة عزان مديرية ميفعة محافظة شبوة، اليوم، من مؤسسة شبوة للتنمية، دفعة جديدة من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية بقيمة 19 مليون و 180 الف ريال بتمويل من مؤسسة صلة للتنمية.

وثمن مدير مكتب الصحة والسكان بميفعة الدكتور، عبدالخالق لمدح البرامج المشتركة لموسستي صلة وشبوة.. منوها بدورهما في خدمة المرافق الصحة بالمديرية. من جانبه اشاد المدير التنفيذي لمراكز غسيل الكلى بشبوة ناصر بن مسلم بتواصل دعم مؤسسة صلة لمراكز الغسيل بالمحافظة .. لافتاً إلى أهمية مساهمتها في التأمين الدوائي للمراكز منذ نشوب ازمة الحرب. بدوره أشار مدير المركز الدكتور خالد عامر إلى ان هذه الدفعة من المساعدات التي جاءت بناءاً على طلب من المركز شملت جهاز الفحص الخاص بمعرفة فعالية وظائف الكلى و جهاز آخر وحديث لتخطيط القلب، وسمعات طبية وغيرها من المستلزمات والادوية الطبية التي يحتاجها المريض داخل المركز وفي منزله

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