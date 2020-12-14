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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل وزارة الصحة يبحث مع الاوتشا سبل تعزيز الشراكة في القطاع الصحي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
بحث وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الاولية الدكتور علي الوليدي، اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، مع مدير مكتب الاوتشا بعدن رينيه نجين هوس، سبل تعزيز الشراكة في القطاع الصحي.
واستعرض وكيل وزارة الصحة ومدير مكتب الاوتشا، الوضع الصحي في مختلف المحافظات وآلية التنسيق بين المنظمات الدولية والمحلية العاملة في بلادنا.
وثمن الدكتور الوليدي، الدور الذي تقوم به الاوتشا ومنظمة الصحة العالمية ومسؤولي الكلستر في منظمة الصحة العالمية من خلال التنسيق الفعال لأعمال المنظمات الدولية والمحلية..مؤكداً على ضرورة تفعيل مكاتب المنظمات الدولية في العاصمه المؤقتة عدن.
من جانبه، اشاد مدير مكتب الاوتشا، بجهود وزارة الصحة العامة والسكان ودورها في تسهيل مهام الاوتشا والمنظمات الدولية العاملة في اليمن ..مؤكداً بذل المزيد من التنسيق مع وزارة الصحة وتوجيه الجهود حسب الحاجة المرفوعة من الوزارة.
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