وفاة أحد أبرز أطباء الجراحة في إب متأثراً بإصابته بفيروس كورونا

توفي أحد أبرز أطباء الجراحة في محافظة إب، وسط اليمن، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد(كوفيد ـ 19).



وقالت مصادر طبية، إن الدكتور طاهر الحضرمي، استشاري الجراحة العامة وجراحة الأطفال، توفي الأحد، في أحد مشافي المدينة.



وأضافت المصادر أن الحضرمي توفي بعد معاناة مع المرض، دون مزيد من التفاصيل.



مصادر طبية أخرى قالت، إن الحضرمي كان يعاني من مرض فيروسي في الرئة دون تسميته.



وعلم "يمن شباب نت"، من مصادر مقربة من أسرته، أن الحضرمي توفي بعد معاناة من مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.



وتعتم السلطات الصحية الخاضعة للحوثيين في المحافظة على إحصائيات إصابات ووفيات الوباء، الذي اجتاح المحافظة في موجته الأولى قبل أشهر، وأدى إلى وفاة المئات وفق راصدين محليين.



وسادت حالة من الحزن الشديد في المحافظة، بفقدان الدكتور الحضرمي، الذي كانت له بصمات انسانية على مستوى المحافظة طوال نحو عقدين من الزمن.



والحضرمي من أبناء مدينة جبلة، وعضو هيئة الاستشاريين في مستشفى الثورة العام، ويرأس مجلس إدارة مستشفى النور التخصصي في المحافظة.

