45 مشاركاً من هواة الحمام الزاجل يتنافسون في مسابقة تريم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

انطلقت، الأحد، في مديرية السوم بمحافظة حضرموت منافسات مسابقة الحمام الزاجل بين ناديي تريم وسيئون.

وشاركت في المسابقة عدد خمسمائة من الحمام الزاجل في المنافسات التي نظمها نادي تريم للحمام الزاجل لمشاركين من هواة الحمام البالغ عددهم 45 متسابقا.

وتميزت المسابقة بالتنافس الكبير، وتوزعت مراحل السباق على عدد من الضربات انطلاقاً من مسافة 40 كم، تلاها مسافة 80 كم، ومن ثم مسافة 150 كم و250 كم، ونقطة الحسم والنهاية مسافة 420 كم جوا الى منفذ شحن بمحافظة المهرة.

وسباق الحمام الزاجل فن من فنون تربية الحمام يظهر مدى مهارك هواة الحمام في الانتقاء والتدريب والاستعداد من أجل تهيئة الحمام للمشاركة في السباقات.

كما تمثل هوية تمارس طول السنة دون انقطاع يكون فيها مربي الحمام صديقاً حميماً لها، بحيث يحس بها ويعتني بصحتها ويحافظ على حيويتها من أجل تحقيق أحسن الإنجازات في العروض والمسابقات.

الى ذلك، عبر المشاركون عن سعادتهم في إعادة تفعيل مسابقات أندية الحمام الزاجل بوادي حضرموت.

وقالوا في أحاديث متفرقة إن الحمام وتربيته بحاجة الى جهد وتعب كبيرين.. الا انه امر يسر الخاطر ويشرح الصدر بعد الفوز