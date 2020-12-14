محافظ حضرموت يضع حجر الأساس لمدرسة نموذجية بالمكلا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 وضع محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، اليوم، حجر الأساس لمشروع بناء مدرسة مع ملحقاتها بمدينة المكلا بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وأكد المحافظ البحسني، أهمية اقامة المدرسة بمواصفات فنية عالية لتكون مدرسة نموذجية..معرباً عن شكره وتقديره لتدخلات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مختلف القطاعات ومنها قطاع التربية والتعليم. من جانبه، اوضح ممثل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل هادي، أن قطاع التربية والتعليم احد القطاعات المستهدفة ضمن مساهمات البرنامج..مشيراً إلى أن مساهمات البرنامج ستتواصل في مختلف القطاعات خلال الأيام القادمة في عدد من مديريات المحافظة.

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