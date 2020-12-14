بدء ورشة تدريبية بالمكلا حول تعزيز اندماج مفهوم النوع الاجتماعي في التنمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بدأت بمدينة المكلا محافظة حضرموت، اليوم، الورشة التدريبية حول تعزيز اندماج مفهوم النوع الاجتماعي في التنمية على مستوى هياكل السلطة المحلية بساحل حضرموت.



وتهدف الورشة التي تنظمها الإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية والتدريب وإدارة تنمية المرأة بديوان المحافظة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، ضمن مشروع دعم الاستقرار في اليمن، وتستمر لأربعة أيام، لتفعيل دور المرأة في المديريات وتزويد المشاركات من النساء في هياكل السلطة بمديريات ساحل حضرموت المعرفة الكاملة حول البيئة التمكينية، لدفع المرأة لمواقع صنع القرار وخلق سلم نوعي بالمحافظة.

وستتناول الورشة العديد من المحاور الهامة من خلال التعريف بالنوع الاجتماعي في التنمية وكذا تشريعات السلطة المحلية، بالإضافة الى أعداد الخطط الاستراتيجية.