- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الارياني يدعو المجتمع الدولي للانصات لأصوات اليمنيين وتلبية مطالبهم بتصنيف الحوثي ارهابيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
دعا وزير الاعلام معمر الارياني المجتمع الدولي للاستماع لأصوات اليمنيين وتلبية مطالبهم بإدراج مليشيا الحوثي ضمن قوائم الارهاب وفرض العقوبات على قياداتها المتورطة في جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية.
وأوضح وزير الإعلام ان هذا الخطوة من شأنها وضع حد للارهاب اليومي الذي تمارسه المليشيا الحوثية المدعومة من ايران بحق المدنيين.
واشار الى مشاركة كثر من ألف شخص من مختلف فئات المجتمع، تربويين ورياضيين وناشطين وشباب وطلاب في أطول سلسلة بشرية بتاريخ اليمن، في ملعب الشعب وسط مدينة تعز، لمطالبة العالم بتصنيف مليشيا الحوثي "جماعة إرهابية".
ونوه الارياني الى ان السلسلة البشرية التي نظمتها مبادرة (يمن بلا إرهاب حوثي) جاءت بعد يوم واحد من جريمة قتل مليشيا الحوثي لكابتن ولاعب نادي الطليعة السابق ناصر الريمي ونجله، وفي ظل حراك شعبي متصاعد شمل عددا من المحافظات اليمنية وطالبَ فيه اليمنيون بصوت واحد.
كانت هذه تفاصيل خبر الارياني يدعو المجتمع الدولي للانصات لأصوات اليمنيين وتلبية مطالبهم بتصنيف الحوثي ارهابيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.