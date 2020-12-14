البحسني يبارك لنادي سمعون بالشحر تحقيق المركز الثالث في بطولة الجمهورية للكرة الطائرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بارك محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، لكل أبناء حضرموت عامة ولنادي سمعون الرياضي بالشحر خاصة، بالانجاز الرياضي الذي حققه الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي سمعون باحرازه المركز الثالث في بطولة الدوري العام لأندية الجمهورية التي اختتمت منافساتها أمس في العاصمة المؤقتة عدن.



ونقل المحافظ، في اتصال هاتفي بالمدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت حسن صالح مسجدي، تهاني ومباركة السلطة المحلية بالمحافظة لإدارة ولاعبي وجمهور نادي سمعون، موجها بمبلغ مليون ريال دعما للفريق.

بدوره، عبر رئيس نادي سمعون الرياضي احمد علوي قارش، بإسم كل رياضيي النادي وخاصة الفريق الاول للكرة الطائرة عن شكرهم لمحافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني على اهتمامه المتواصل بالنادي ومساندته له، للتحفيز على تحقيق المزيد من الانجازات.

واحتل فريق سمعون للكرة الطائرة المركز الثالث، بعد فوزه على فريق نادي الميناء بثلاثة أشواط مقابل شوط.