البحسني يضع حجر الأساس لمدرسة مع ملحقاتها بالمساكن بفوة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
وضع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بمنطقة المساكن بفوة بمدينة المكلا، حجر الأساس لمشروع بناء مدرسة مع ملحقاتها وملعب تابع للمدرسة، ضمن مساهمات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وأكد المحافظ البحسني، أهمية انشاء هذه المدرسة في ربوة المساكن بمواصفات فنية عالية لتصبح مدرسة نموذجية تخدم أهالي المنطقة، معرباً عن شكره وتقديره لمساهمات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في جميع القطاعات ومنها قطاع التربية والتعليم.
بدوره أكد ممثل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السيد محمد عبدالله آل هادي، أن قطاع التربية والتعليم احد القطاعات المستهدفة ضمن مساهمات البرنامج، مشيراً إلى أن هذه المساهمات ستتواصل بتدخلات في قطاعات مختلفة خلال الأيام القادمة في عدد من مديريات المحافظة.
حضر وضع حجر الأساس وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن العميد صالح لحمدي، ومدير عام مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي عمر الأشولي، ونائب مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت رئيس شعبة التعليم صبري سالم بارمادة.
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