المليشيا تتكبد خسائر فادحة إثر سلسلة هجمات فاشلة باتجاه قطاع بتار بالضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 ديسمبر 2020

الخليج 365 ـ الضالع

صدت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني بمحافظة الضالع، الاثنين 14 ديسمبر /كانون الأول 2020، سلسلة هجمات متتالية للمليشيات الحوثية في قطاع بتار بين مديريتي قعطبة والحشاء شمال المحافظة.



وذكرت مصادر عسكرية، بأن أشرس المواجهات دارت بين الطرفين بمختلف أنواع الأسلحة استمرت لساعات.

وذكرت، أن المليشيات الحوثية حاولت شن أول هجوم عند ساعات الظهيرة باتجاه مواقع الجُفينة وحبيل/غول عُباد شمال منطقة بتار ثم استمرت المواجهات بشكل متقطع حتى ازدادت وتيرتها بشكل محتدم في ساعات المساء.

وتمكنت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية من كسر كل تلك المحاولات المستميتة للمليشيات وتكبيدها خسائر كبيرة تمثلت بمصرع العديد من العناصر المهاجمة والتي لا تزال جثث البعض منهم مرمية حتى اللحظة بعد فشل المليشيات في سحبها.

وكانت المليشيات الحوثية قد استقدمت تعزيزات كبيرة خلال هذه المواجهات من اتجاه حبيل عبيد وتعزيزات اخرى من اتجاه حبيل السماعي بين مديريتي الحشاء وقعطبة شمال غرب الضالع تمثلت بعربات جند محملة بافراد وعيارات من ضمنها مجموعة قناصة في محاولة بائسة منها لتحقيق أي تقدم والتي فشلت فيها جميعاً، في حين تمكنت وحدات المدفعية في القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية من استهداف هذه التعزيزات وحققت إصابات مباشرة