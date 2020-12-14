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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نيابة الأموال العامة بمأرب تستدعي مالكي خمس شركات صرافة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 ديسمبر 2020
الخليج 365 ـ مأرب
وجهت نيابة الأموال العامة بمحافظة مأرب، (شمال شرقي اليمن)، تكليفا بحضور مالكي خمس شركات صرافة وتحويلات، الاثنين، إلى مقر النيابة، لسماع اقوال مالكيها بشأن استغلالهم حاجة المواطنين والعمولات الباهظة للحوالات إلى مناطق سيطرة الحوثيين.
وتقدم الاسبوع الماضي، ناشطون ومواطنون بشكوى إلى نيابة الأموال العامة بمأرب، ضد محلات ومؤسسات وشركات الصرافة، بدعوى ارتكاب جرائم مالية للاضرار بالاقتصاد الوطني، والإسهام في انهيار العملة المحلية واستغلال حاجة المواطنين.
وقالوا إنها تقوم باستقطاع مبالغ مالية مقابل خدمة تحويل الاموال تراوحت بين (43 - 53) بالمئة من اجمالي المبلغ المراد تحويله، في اكبر عملية نهب للعملاء- حد وصفهم.
واتهموا شركات الصرافة بالوقوف وراء الانهيار الذي تعاني منه العملة المحلية بعد ان تخطت اليومين الماضيين قيمة الدولار الامريكي الواحد 925 ريالا يمنيا
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