شكرا لبحثكم عن خبر حكم بـ 50 مليون دولار لصالح موانئ خليج عدن والان مع التفاصيل
وايدت المحكمة العليا الأحكام السابقة من المحكمة الابتدائية والاستئناف، باعادة ما لا يقل عن 50 مليون دولار، لمؤسسة موانئ خليج عدن، مستحقات لها عن الفترة الماضية، إضافة إلى مستحقات المؤسسة خلال الفترة المقبلة، وفق العقد بين الطرفين.
وتنص الاتفاقية على أن تلتزم شركة صوامع ومطاحن عدن بدفع إيجار سنوي لمؤسسة موانئ خليج عدن، بواقع 1,5 دولار عن كل متر مربع للمساحة المستأجرة في رصيف ميناء عدن، إضافة إلى دفع دولار أمريكي عن كل طن من المواد الغذائية والإسمنت المفرغ من السفن بحسب بيان كمية الحملة.
كانت هذه تفاصيل خبر حكم بـ 50 مليون دولار لصالح موانئ خليج عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.