شكرا لبحثكم عن خبر حكم بـ 50 مليون دولار لصالح موانئ خليج عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صدر حكم قضائي بـ 50 مليون دولار لصالح مؤسسة موانئ خليج عدن، في القصية المنظورة مع شركة صوامع ومطاحن عدن .

وايدت المحكمة العليا الأحكام السابقة من المحكمة الابتدائية والاستئناف، باعادة ما لا يقل عن 50 مليون دولار، لمؤسسة موانئ خليج عدن، مستحقات لها عن الفترة الماضية، إضافة إلى مستحقات المؤسسة خلال الفترة المقبلة، وفق العقد بين الطرفين.

وتنص الاتفاقية على أن تلتزم شركة صوامع ومطاحن عدن بدفع إيجار سنوي لمؤسسة موانئ خليج عدن، بواقع 1,5 دولار عن كل متر مربع للمساحة المستأجرة في رصيف ميناء عدن، إضافة إلى دفع دولار أمريكي عن كل طن من المواد الغذائية والإسمنت المفرغ من السفن بحسب بيان كمية الحملة.