شكرا لبحثكم عن خبر عدن.. الوالي انسحاب واخراج قواتنا تتواصل بسلاسة لليوم الثالث على التوالي في عدن وأبين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد قائد قوات الدعم والإسناد والأحزمة الأمنية العميد محسن الوالي ان القوات المسلحة الجنوبية تواصل عملية انسحابها بسلاسة دون أي معوقات لليوم الثالث على التوالي بأشراف الفريق السعودي المكلف بمتابعة فصل القوات في أبين وإعادة انتشارها تنفيذا لاتفاق الرياض وشقه العسكري.

مشيرا الى ان وحدات من اللواءين الثامن والحادي عشر صاعقة انسحبت اليوم , من جبهة الشيخ سالم وودي سلا بمعداتها العسكرية وعادت الى اماكن تموضعها وفق خطة الانتشار المعدة من قبل التحالف العربي في أبين ويافع وعدن في الوقت الذي تسير عملية تموضعها بسلاسة لاثبات حسن النوايا للسلام وحقنا للدماء .

وتابع : كما انسحبت قوات اللواء الثالث دعم وإسناد واللواء 31 مدرع والأول حزم من العاصمة عدن وفق الخطة التي وضعها التحالف العربي لإعادة تموضع القوات وانهاء الصدام العسكري.

وأكد الوالي ان القوات الجنوبية لديها نية تامة للسلام وأنهاء الحرب, وقد ابدتها من خلال إعادة تموضعها بطريقة سلسة ....

وثمن الوالي الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض من اجل السلام وانهاء الاقتتال, وحرصها على حقن الدماء والسير نحو النهوض بالمناطق المحررة سياسيا واقتصاديا ومحاربة جماعة الحوثي والارهاب, مؤكدا ان الفريق السعودي المكلف بمتابعة إعادة انتشار القوات, يبذل هو الآخر جهود مضنية يشكر عليها. وأشاد قائد قوات الدعم والإسناد بجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية وقائد التحالف العربي بعدن العميد نايف العتيبي ورئيس وفد تطبيق اتفاق الرياض اللواء محمد الربيعي في انهاء الصراع بابين وحرصهما الشديدين على حقن الدماء من خلال إشرافها المباشر على تنفيذ الشق العسكري وانسحاب القوات من خطوط المواجهة.

مؤكدا وقوف القوات المسلحة الجنوبية مع قيادة التحالف العربي في إحلال السلام ومحاربة الجماعات الإرهابية والحوثيين وهي شريكة أساسية في ذلك وقد أثبتت من سابق صدق نواياها ،كما ثمن مواقف المملكة العربية السعودية وملكها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ووليه الأمين محمد بن سلمان ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان في رعايتهم الكريمة لاتفاق الرياض وحرصهما على إنهاء الصراع في المحافظات الجنوبية المحررة وتوحيد الجهود لمحاربة المد الفارسي في المنطقة .

#المركز_الإعلامي التوجيه_المعنوي #قوات_الدعم_والإسناد #القوات_المسلحة_الجنوبية 13 ديسمبر2020

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