هادي يستعد لتعيين نواب لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة .. أنباء عدن ينشر تسريب اسماء الوزراء ونوابهم

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يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت تسريبات طارئة عن قرارات جمهورية وشيكة الصدور بتعيين نائبين لرئيس الجمهورية ونائب لرئيس الوزراء ونواب للوزراء في التشكيلة الحكومية الجديدة . وأكدت التسريبات - التي قال موقع "اليمني اليوم" - انه اطلع عليها وبعد التشاور لانجاح المرحلة الانتقالية والمحددة بخمس سنوات بنص اتفاق الرياض فأن الرئيس "هادي" سيصدر حزمة قرارات جمهورية بتعيينات رفيعة تشمل نائبين لرئيس الجمهورية ونائب لرئيس الوزراء ونواب للوزراء في الحكومية الجديدة. وبحسب المصادر فأن التعيينات الوشيكة ستشمل التالي: تعيين نائبين لرئيس الجمهورية مختصين بالاقليم الشمالي والاقليم الجنوبي وهما أ.د راشد العليمي نائب الرئيس لإدارة شؤون المحافظات الشمالية والدكتور عبدالعزيز المفلحي نائب الرئيس لإدارة شؤون المحافظات الجنوبية . رئيس الوزراء : د. معين عبدالملك سعيد والنائب المهندس خالد محفوظ بحاح الخارجية: أحمد بن مبارك ( سياديه ج ) النائب السفير مصطفى أحمد نعمان الدفاع: الفريق محمد المقدشي (سياديه ش) النائب صالح عبيد احمد الداخلية: اللواء سليمان الزامكي ( سياديه ج) النائب محمد الحميري المالية: سالم بن بريك (سياديه ج) النائب الشيخ الحسين علي طاهر الإعلام والثقافة والسياحة: معمر الإرياني (مؤتمر ش) النائب ناظم قبلان السقطري العدل: بدر العارضه (مؤتمر ش) النائب علي هيثم الغريب الشئون القانونية وحقوق الإنسان: أحمد عرمان ( مؤتمر ش ) النائب القاضي شاكر بنش النفط: عبدالسلام باعبود (مؤتمر ج) النائب عثمان حسين مجلي الشباب والرياضة: نايف البكري ( اصلاح ج ) النائب محمد عبدالمجيد القباطي الصحة والسكان: د. قاسم بحيبح ( اصلاح ش ) النائب سالم الشبحي الصناعة والتجارة: محمد الأشول النائب سلطان علي مبخوت التعليم العالي والفني: د.خالد الوصابي النائب الخضر ناصر لصور النقل: م عبدالسلام حميد انتقالي النائب اشراق الحكيمي الأشغال والطرق: مراد الحالمي انتقالي النائب أحمد الحمادي الزراعة والثروة السمكية: سالم السقطري انتقالي النائب محمد موسى العامري الشئون الاجتماعية والعمل: محمد سعيد الزعوري انتقالي النائب نصر طه مصطفى التخطيط والتعاون الدولي: واعد باذيب اشتراكي النائب د افراح الزوبة المياه والبيئة: توفيق الشرجبي النائب نيران سوقي التربية والتعليم: طارق العكبري حضرموت الجامع النائب مناهل ثابت الإدارة المحلية: حسين عبدالرحمن الناصري النائب د هدى العطاس الأوقاف والإرشاد: محمد عيضه شبيبه الرشاد النائب حسان مهدي المهري الخدمة المدنية: عبدالناصر الوالي انتقالي النائب طارق محمد العلفي الاتصالات: نجيب العوج مؤتمر شمال النائب لطفي شطارة الكهرباء: حسين منصور. النائب علي الشيبة. صادر عن مكتب رئيس الجمهورية اليمنية. الرئيس المشير عبدربة منصور هادي .

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