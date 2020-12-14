شكرا لبحثكم عن خبر العمراني يفتي بشان جواز شراء المسروقات والمنهوبات .. والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يتعرض الكثير من المواطنين لإغراءات شراء أدوات عينية بأسعار زهيدة جدا في حين أن سعرها الحقيقي باهض وذلك لأنها مسروقة أو منهوبة.

وقد أصدر الشيخ العلامة القاضي محمد بن إسماعيل العمراني فتوى حول شراء المسروق والمنهوب لتبييبن حرمته من حلاله.

وقالت الصفحة الرسمية للقاضي العمراني في منشور اليوم "سُئل القاضي حفظه الله عن حكم شراء مسروقات من السارق أو منهوبات من الناهب؟وأضافت الصفحة "فقال حفظه الله:"لا يجوز شراء مسروقات من السارق أو الناهب".

وجدير ذكره أن من بين أكثر الأشياء عرضة للسرقة والبيع هي الهواتف حيث اشتهرت هذه التجارة بشكل كبير خصوصا وأن جزء كبير من تجارة الجوالات يعتمد بشكل أساسي على الهواتف المهربة والمستخدمة.