شكرا لبحثكم عن خبر شاهد الفنانة بلقيس احمد فتحي في أحدث ظهور لها بعد تصريحات عن “اللباس الفاضح” للفنانات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -



أثارت الفنانة اليمنية بلقيس حالة من الجدل في أحدث ظهور لها بعد تصريحات عن “اللباس الفاضح” للفنانات، حيث قالت إن هذا الأمر مقبول في بعض الدول العربية لكنه مرفوض في الخليج وضربت المثل على الفنانة اللبنانية مايا دياب.

وقالت بلقيس فتحي عن مايا دياب في لقاء مع برنامج “شربل يستقبل”، عبر شبكة “سي إن إن” الأمريكية إن الأخيرة “متعددة المواهب، لكن أسلوبها في اختيار ملابسها يخصها ومقبول عليها، ونحن نتقبّله عليها وقد يكون مقبولاً ضمن مجتمعها، لكن لا يمكن لأي فنانة في منطقة الخليج أن تفعل مثلها”.

أكيد صديقتي وأكيد غالية كتير وبحب صراحتك وصدقك وتحية إلك ولكل بنات الخليج @BalqeesFathi

— Maya Diab (@mayadiab) December 12, 2020

وأوضحت بلقيس فتحي أن المجتمع الخليجي منفتح بحدود، لافتة إلى أن أسلوب اللبس الذي يعتبره البعض مقبولا في بلاد عربية، قد يعتبر في الخليج غير مقبول، مؤكدة أن هذا الاختلاف طبيعي والجميع يتقبّل ذلك.

من جانبها ردت مايا دياب على تصريحات بلقيس فتحي بشأن ملابسها.

وأعادت بلقيس نشر مقاطع من حديثها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليها: “أكيد صديقتي وأكيد غالية كتير بحبك وبحب صراحتك وصدقك وتحية لك ولكل بنات الخليج”.

من ناحية أخرى، صرحت بلقيس فتحي لبرنامج “شربل يستقبل” أنها ترشح الفنانة اللبنانية، نادين نجيم، لكي تجسد شخصيتها في عمل يروي سيرتها الذاتية.

وتابعت أنها أعجبت بأداء نجيم في مسلسلات تلفزيونية، من أبرزها مسلسل “خمس ونص”.