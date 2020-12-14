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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استهداف حوثي متجدد لمنازل المواطنين في الحديدة

الإثنين 14 ديسمبر 2020

الخليج 365

جددت ميليشيا الحوثي، الأحد، استهدافها لمنازل المواطنين والمساجد في قرية بيت مغاري بمديرية حيس، جنوبي الحديدة، غربي اليمن. فيما أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، العميد الركن عبده مجلي، الأحد، أن الميليشيات الحوثية، المدعومة من إيران تتمادى في استهداف المدنيين وترتكب المجازر المتتابعة، في تحد للمجتمع الدولي.



هذا وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة إن الميليشيا استخدمت مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وألحقت أضرارا مادية كبيرة بالمنازل والمساجد.

ووثق مقطع فيديو حجم الخسائر والأضرار التي ألحقتها الميليشيا الحوثية بمنازل المواطنين والمساجد في انتهاك جديد يضاف إلى سجل جرائم الحوثي في محافظة الحديدة.

وأشار الناطق باسم الجيش اليمني إلى أن آخر جرائم الميليشيا الحوثية هي مقتل اللاعب الكابتن ناصر الريمي ونجله بقذيفة أطلقتها الميليشيات على نادي الأهلي وسط مدينة تعز المكتظة بالسكان.

وأضاف في بيان أن الميليشيا ترتكب جرائم حرب، ولا بد من معاقبتها محلياً ودولياً على القصف االمنهج على التجمعات والمرافق الخدمية مثل المستشفيات والمدارس، والأعيان المدنية الأخرى.

واوضح العقيد مجلي أن الميليشيا الحوثية تستغل صمت المجتمع الدولي عن جرائمها، لتواصل خروقاتها لاتفاقية السويد، بقتل المزيد من اليمنيين، والتنكيل بهم قصفاً وتشريداً من مساكنهم، من خلال تكثيف إطلاق الميليشيات للطائرات المفخخة والقصف بمختلف أنواع الأسلحة على منازل المواطنين، وعلى مخيمات النازحين والمشردين، وإضافة إلى زراعة الطرقات بالألغام والمتفجرات والتي أودت بالعشرات في الأسابيع القليلة الماضية.

في السياق، رفعت ميليشيا الحوثي من وتيرة تصعيدها العسكري وخروقاتها اليومية للهدنة الأممية بالحديدة، بارتكاب أعمال عدائية ضد المدنيين والقوات المشتركة.

وقال مصدر عملياتي إن القوات المشتركة رصدت تحليق 6 طائرات استطلاع حوثية في سماء مركز مدينة التحيتا والجبلية وطائرتين في حيس.

وتواصل ميليشيات الحوثي تصعيدها وخروقاتها المتكررة للهدنة الأممية، باستهداف القرى السكنية ومنازل المواطنين في مختلف مديريات محافظة الحديدة، في محاولة منها للقضاء على عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.

وشهد حي منظر الشعبي في مديرية الحوك جنوب مدينة الحديدة، السبت، موجة نزوح جديدة للعائلات جراء قصف الحوثيين المتكرر على الأحياء السكنية ومنازل المواطنين.

وأظهر فيديو عملية نزوح عدد من العائلات والأسر من حي منظر حاملين أمتعتهم وممتلكاتهم إلى أماكن آمنه من أجل الحفاظ على أرواحهم.

وقال أحد النازحين: "غادرنا حي منظر بسبب قذائف وصواريخ الحوثيين التي تتساقط على منازلنا بشكل يومي".

وتعرض حي منظر لقصف حوثي بالقذائف المدفعية والصاروخية في الأيام الماضية، ما أدى إلى تدمير عشرات المنازل ونزوح مئات الأسر إلى أماكن بعيده بحثاً عن الأمان المفقود وخوفاً على أنفسهم من بطش الحوثيين، بحسب الإعلام العسكري للقوات المشتركة.

وترتكب ميليشيا الحوثي جرائم مروعه وانتهاكات كبيرة منذ إعلان اتفاق ستوكهولم برعاية الأمم المتحدة والذي اقترب من إكمال عامة الثاني في 18 ديسمبر.