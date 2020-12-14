مصادر تكشف عن إستحداثات إماراتية في بلحاف بشبوة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – شبوة

كشفت مصادر محلية في محافظة شبوة عن مساعي القوات إماراتية التي تسطير قواتها على منشأة بلحاف الغازية ومعسكر العلم، من الاستحواذ على المنشأتين اليمنيين بعقود محررة من حكومة هادي.

وأشارت المصادر في تصريحها لـ” الخليج 365 ” الى أن القوات الإماراتية شرعت منذ عدة أيام في استحداث مباني ومقرات وعمل إنشاءات جديدة بداخل المنشأتين، ما يؤكد عزم القوات الإماراتية على البقاء طويلاً في المنطقة، سيما في ظل مساعيها لإبرام عقود طويلة الأجل للمكوث واستثمار تلك المنشأت.

ويقع معسكر العلم في منطقة يحيط بها 11 قطاع نفطي ما بين انتاجي واستكشافي ومفتوح من أصل 17 قطاع في المحافظة.

ناهيك عن منشأة بلحاف التي تعد ميناء لتصدير الغاز المسال عبر الأنبوب الرئيس الممتد من محافظة مأرب وحتى ساحل بحر العرب، والمتوقف عن التصدير منذ العام 2015.