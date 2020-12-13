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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر احتفال بسيئون بمناسبة اليومين العربي والعالمي للمعاق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
احتفل مجلس تنسيق جمعيات ذوي الاعاقة بوادي حضرموت والصحراء اليوم، باليومين العربي والعالمي للمعاق المصادفين الـ 3 و الـ 13 من ديسمبر تحت شعار ( يوم للجميع).
وأشار وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري، الى اهمية الاحتفال بهذه المناسبة لتأكيد أهمية دمج هذه الشريحة في المجتمع والاستفادة من قدراتهم لما فيه مصلحة المجتمع، منوها باعتماد مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة في كل مديرية ضمن المشاريع القادمة.
فيما أوضح المدير التنفيذي لمجلس تنسيق جمعيات ذوي الإعاقة بوادي حضرموت صالح بايعشوت، بأن الاحتفال بهاتين المناسبتين يهدف الى زيادة الوعي المجتمعي بحقوق ذوي الإعاقة والعمل المشترك لدمج هذه الشريحة الاجتماعية وتمكينها من التمتع بحقوقها التي كفلتها القوانين السارية.
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