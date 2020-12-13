اختتام مؤتمر "واجب الأمة نحو القضية الفلسطينية"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي نظمته جمعية الاقصى فرع وادي حضرموت تحت عنوان " واجب الأمة نحو القضية الفلسطينية ".



هدف المؤتمر الذي اقيمت فعالياته عبر الاتصال المرئي بمشاركة قرابة ٤٠٠ مشارك من عدة دول، الى التعريف بالقضية الفلسطينية والتوعية بأدوار افراد المجتمع نحو نصرة القضية الفلسطينية اضافة الى التعريف بدور الجمعية في دعم القضية الفلسطينية وتسويق كفالة 100 يتيم فلسطيني.

واستعرضت بالمؤتمر محاور " دور التجار نحو القضية الفلسطينية" قدمه رئيس هيئة علماء فلسطين الدكتور نواف تكروري، و دور الخطباء نحو قضية فلسطين لعضو مؤسس هيئة علماء فلسطين، و دور افراد المجتمع تناوله خطيب المسجد الاقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، وصورة عن الواقع المعيشي للشعب الفلسطيني قدمته عضو رابطة علماء فلسطين بقطاع غزة نعيمة البرش، والاحتياجات المعيشية الحالية للشعب الفلسطيني للامين العام للجمعية الاسلامية محافظات غزه الدكتور نسيم ياسين.

فيما تطرق رئيس فرع جمعية الاقصى بعدن عبدالخالق العاقل الى دور الجمعية في القضية الفلسطينية، فيما قدم المدير التنفيذي لفرع الجمعية بودي حضرموت فكري قرارة لمحة حول مشاريع الجمعية المنفذة داخل فلسطين، وفضل كفالة اليتيم قدمه ايمن بن عبيدالله.

وفي كلمة لوكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي اكد دعم السلطة المحلسة اللامحدود للقضية الفلسطينية كونها القضية المحورية والاساسية للامة العربية والاسلامية.

فيما نوه رئيس جمعية الاقصى بالمركز الرئيس عبدالله الحطامي الى مواصلة الجمعية دعمها للشعب الفلسطيني من خلال المشاريع الى جانب جهود نصرة الشعب الفلسطيني بكل الوسائل المشروعة.