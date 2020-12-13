شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين حملة التحصين ضد الكزاز في محافظة المهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 دشن محافظ المهرة محمد علي ياسر، حملة التحصين ضد مرض الكزاز التي تستمر 7 أيام وتستهدف 23 ألف من النساء في سن الإنجاب من 15 حتى 49 عاما، وينفذها مكتب الصحة في المهرة بدعم من منظمة اليونيسيف ومجموعة البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية.

وأشاد المحافظ نيمر، بدعم وجهود المنظمات الدولية ومكتبي الصحة والتربية لتنفيذ الحملة .. داعيا الأمهات والنساء إلى التفاعل مع الحملة للحد من مرض الكزاز .. متمنيا نجاح الحملة. من جانبه أشار مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان في المهرة عوض مبارك سعد، إلى مشاركة 310 فردا و 70 سيارة في تنفيذ الحملة.

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