- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ عدن يكرم الفنان الكبير محمد عطروش والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
كرم محافظ عدن أحمد لملس، اليوم الفنان الكبير محمد محسن عطروش، بدرع تذكاري نظير أدواره النضالية وما قدمه للفن من أعمال لازالت الأجيال تتناقلها حتى الآن.
وأطمأن خلال اللقاء على تطورات حالته الصحية، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجأة خلال الفترة الماضية .. مشيداً برصيده النضالي والفني الزاخر بالعطاء.
وأكد لملس أن عطاء الفنان عطروش خلال مشواره الفني الطويل، الذي امتد على مدى أكثر من 60 عاما، سيبقى خالداً في ذاكرة الوطن ومصدر إلهام لكل الأجيال .. داعياً وزارة الثقافة إلى الاهتمام بالفنان الكبير عطروش وكل المبدعين ورعايتهم.
من جانبه أعرب الفنان عطروش عن عظيم شكره وامتنانه لهذا التكريم وهذه اللفتة من قيادة السلطة المحلية.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ عدن يكرم الفنان الكبير محمد عطروش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.