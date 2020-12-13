شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ المهرة يفتتح مبنى الجوازات الجديد لخدمة مواطني مختلف محافظات الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

افتتح محافظ المهرة محمد علي ياسر، اليوم، المبنى الجديد لفرع مصلحة الهجرة والجوازات في المهرة، البالغة تكلفته 158 ألف دولار بتمويل من فرع شركة النفط اليمنية في المهرة.



واطلع المحافظ ياسر، ومعه أمين عام المجلس المحلي في المهرة سالم نيمر، ومدير عام شرطة المهرة العميد مفتي صمودة ومدير عام شركة النفط في المهرة المهندس محسن بلحاف، على أقسام وإدارات المبنى الجديد لجوازات المهرة وحجم التجهيزات الحديثة التي ستساهم في مجملها بتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكل سهولة ويسر.

من جانبه أكد مدير عام مصلحة الهجرة الجوازات في المهرة العقيد سعيد بلحاف، أهمية إنجاز مشروع مبنى جوازات المهرة الذي يعد من المشاريع الحيوية، كونه سيخدم مواطني محافظة المهرة وكافة محافظات الجمهورية.