تدشين دورة تدريبية للتحصين ضد مرض الكزاز  بسيحوت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 ديسمبر 2020

الخليج 365 - المهرة

دشن القائم بأعمال الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية سيحوت الأستاذ عبدالله عوض باعبده، بتكليف من الشيخ محمد أحمد سعيد الزويدي القائم بأعمال مدير عام المديرية، اليوم، الدورة التدريبية للتحصين ضد مرض الكزاز الذي تنفذه الرعاية الصحية بالمحافظة ، بحضور الدكتور مبارك مزيون بن معيلي نائب مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة .



و أستهدفت الدورة فرق التطعيم التي تنفذ الحملة وعددها ( 12 ) فريقاً ، منها ( 4 ) فرق ثابتة و ( 8 ) متحركة ، بلغ عدد العاملين بها ( 24 ) عاملاً ، والتي تستهدف فئة عددها ( 3106 ) مستهدفاً ، بالإضافة إلى فرق توعوية مواكبة للحملة مكوّنه من ( 10 ) فتيات هدفها التوعية من مخاطر المرض والتعريف بأهداف الحملة ، التي من المقرر أن تبدأ أعملها يوم غداً الأحد الموافق 13 من شهر ديسمبر الجاري ، و ستستمر لمدة ستة أيام .

وشكر الدكتور مبارك مزيون للسلطه المحلية بمديرية سيحوت ، لأهتمامها الكبير والملموس بالقطاع الصحي ، ولتسهيل أعمال مكتب الصحة ، وتذليل كافة العوائق والصعاب التي من شأنها إعاقة عمل الحملة ، والمضي قدماً بالإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية بالمديرية .

وقدم الأستاذ عبدالله عوض باعبده شكره لمكتب الصحة والسكان بالمحافظة و المديرية وذلك تقديراً للجهود المبذولة من قِبلهم لإنجاح حملة التحصين ، و من منطلق حرصهم الشديد للحفاظ صحة المواطن ، وسلامة الجميع من الأمراض .

حضر التدشين الأستاذ سعيد مبارك معرابي مدير مكتب الصحة والسكان بالمديرية ، والأستاذ عمرين محمد بن حيمد مدير مكتب التربية والتعليم ، والأستاذ محمد سعد خريسان الزويدي مدير مكتب الشباب والرياضة بسيحوت ، وعدداً من الكادر الصحي بالمديرية ، بالإضافة إلى المشرفين على الحملة.