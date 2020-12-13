- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وقفة احتجاجية بتعز للتنديد بجريمة قصف الحوثي للنادي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
دانت السلطة المحلية والرياضيين بمحافظة تعز جريمة استهداف مليشيا الحوثي الانقلابية للنادي الاهلي بالقذائف والذي أدى الى استشهاد الكابتن ناصر الريمي ونجله في القصف وإصابة أطفال أخرين مطالبين بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية.
وخلال الوقفة الاحتجاجية للسلطة المحلية ومكاتبها والرياضيين بالمحافظة، استنكر وكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي المخلافي، الجريمة الارهابية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي يوم امس بقصف ملعب اكاديمية النادي الاهلي بمدينة تعز، والذي اسفر عن استشهاد الكابتن ناصر الريمي لاعب نادي الطليعة ونجله عمران وجرح الأطفال كرم شوقي ورمزي شوقي أثناء تأديتهم التمارين الرياضية.
وأضاف أن هذه الجريمة الارهابية النكراء امتداد لنهج مليشيا الحوثي المدعومة من ايران في قصف الاعيان المدنية وقتل المدنيين بدم بارد، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الانساني وجريمة حرب وجرائم مرتكبة ضد الانسانية.
وطالبت الوقفة الاحتجاجية المجتمع الدولي والامم المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الانسان بإدانة هذه الجريمة التي راح ضحيتها مدنيين أبرياء غالبيتهم من الاطفال، والعمل على بتصنيف مليشيا الحوثي "جماعة ارهابية" وفرض العقوبات على قياداتها وضمان عدم افلاتهم من العقاب.
كانت هذه تفاصيل خبر وقفة احتجاجية بتعز للتنديد بجريمة قصف الحوثي للنادي الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.