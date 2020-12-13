متابع يطلب من السعودية العنود العيسى التعري من اجلة وتصوير هذا الجزء من جسدها .. ففلعت ولم تُخيّب ظنّه!

ياسمين عبدالعظيم - نفذت الفتاة السعودية العنود العيسى طلب من أحد معجبيها على حسابها في سناب شات.

وكان قد طلب المتابع من “العنود” ان تقوم بتصوير فخذيها له. وقال في رسالته لها: “صوري فخوذك أحسها كبيرة”.

وبالفعل، استجاب العنود لطلب الشاب، وقامت بتصوير فخذيها عاريتين له، ونشرت الصورة، الأمر الذي أثار ضجةً واسعةً بين متابعيها، الذي دعوها للتوقف عن نشر صورها العارية.

تتعمد السعودية العنود العيسى إثارة الجدل بأفعالها وصورها الجريئة، فنشرت سابقاً صوراً أظهرت خلالها علامات التقبيل من حبيبها على رقبتها، الامر الذي أثار موجة غضب واسعة بما فعلته، كما تظهر دائماً بملابسها الداخلية فقط وتتحدث بأمور خادشة للحياء.

وتبلغ العنود عيسى من العمر (25 عامًا)، وتقيم في أمريكا بعد ابتعاثها كطالبة، وتعمل في مجال الموضة.

وقبل ايام نشرت “العنود” فيديو مُخل بالآداب وهي عارية. وبررت فعلتها بأنها لم تقصد، وتم نشر الفيديو عن طريق الخطأ.

وسبق أن أظهرت العنود عيسى مؤخرتها بشكل كامل دون ستر أو غطاء.