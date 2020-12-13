محافظ حضرموت يدشن توزيع 100 قارب للصيد مع بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 ديسمبر 2020

الخليج 365 - المكـلا

دشن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بمدينة المكلا، توزيع 100 قارب صيد مع محركاتها، على الصيادين بمديريات المكلا، بروم ميفع، الشحر، شحير، الديس الشرقية، الريدة وقصيعر، مقدمة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.



وخلال مراسم التدشين، بساحة خور المكلا، أكد المحافظ البحسني أهمية هذا الدعم المقدم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لشريحة مهمة في المجتمع.

وقال المحافظ إن حضرموت تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد الصيادين والانتاج السمكي والاستثمار في قطاع الثروة السمكية، مشيراً إلى أن هذا الدعم المقدم من البرنامج السعودي يأتي في المكان المناسب لخدمة هذه الشريحة الكبيرة، في ظل هذه الظروف الصعبة، وللاسهام في تحسين معيشتهم وأسرهم، ولتعويضهم عن الخسائر والاضرار التي لحقت بهم جراء الاعاصير الناتجة عن التغيرات المناخية الاخيرة.

وأعرب محافظ حضرموت عن شكره لهذا الدعم السعودي لقطاع حيوي ومهم، مشيرا الى ان حضرموت تتميز بشريطها الساحلي وتتميز بمخزونها المتنوع من الأسماك، والاصطياد وسيلة أساسية ومهنة يعول عليها الكثير من المواطنين والأسر، معربا عن خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الامير محمد بن سلمان، على هذه المنحة التي ستخدم شريحة الصيادين وتحسّن عيشتهم وستمثل مصدر دخل لهم ولأسرهم، مبدياً استعداد قيادة السلطة المحلية بالمحافظة في تهيئة الظروف المناسبة أمام المشاريع التي سينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في حضرموت.

من جانبه أوضح ممثل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد عبدالله آل هادي، أن هذه المنحة المقدرة بـ100 قارب بمحركاتها التي تستهدف شريحة الصيادين في حضرموت، تأتي إيماناً من قيادة البرنامج بأهمية شريحة الصيادين والاهتمام بهم وتحسين أوضاعهم، وتهدف إلى دعم هذه الشريحة الممتدة على طول 2600 كيلو متر من السواحل.

ولفت آل هادي إلى أن هذه المنحة تأتي أيضا امتداداً لعدد من المشاريع السابقة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان، لدعم القطاعات ذات الأثر المباشر على معيشة المواطنين، وتحسين دخل الصيادين وأسرهم، وخلق فرص عمل وتحقيق الانتاج الغذائي المستدام.

وجرى تكريم محافظ حضرموت، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والجهات المساندة لإنجاح هذه المنحة، كما جرى توزيع القوارب للصيادين المستفيدين من المنحة.

وكان محافظ حضرموت، وقع صباح اليوم،. مع ممثل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بحضرموت، على وثيقة تسليم منحة 100 قارب مع محركاتها، مقدمة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى صيادي المحافظة.