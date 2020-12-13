شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ حضرموت يصدر قرارا بتكليف مدير عام لمكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، القرار رقم "181" لسنة 2020م، قضى بتكليف الأخ/ محمد صالح عبود الجمحي - مديرا عاما لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت.



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