شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل قيادي حوثي بارز بنيران "المشتركة" في التحيتا بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 ديسمبر 2020

الخليج 365 ـ الحديدة

قتل قيادي ميداني حوثي وجُرِح آخرون، الأحد 13 ديسمبر/ كانون الأول 2020، بنيران القوات المشتركة في التحيتا جنوب الحديدة، إثر محاولة تسلل نفذتها المليشيات الحوثية لاختراق خطوط التماس.



وذكر مصدر عسكري، أن عناصر من مسلحي المليشيات الحوثية بينهم قيادي ميداني حاولت التسلل إلى مواقع القوات المشتركة في التحيتا، ولكن تم التصدي لهم ودحرهم.

وبحسل المصدر، فإن قياديًا ميدانيًا لقي مصرعه فيما جُرِح آخرون في الاشتباكات التي خاضتها