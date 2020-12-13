شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اللواء أحمد بن بريك يشيد بالقوات الجنوبية ويؤكد بأن عام 2020 ليس عام 94 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يحتوي على كلمة للواء الركن أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية الجنوبية.



وقال بن بريك اتوجه لاخواني المقاتلين في الجبهات والانتصارات التي تتحق في ارض المعارك مؤكداً بان عام 2020 ليس عام 94 والجنوبيين في صف واحد للدفاع عن ارضهم وعرضهم والجنوب ويقفون خلق قيادة محنكه فكل الانتصارات قائلا نهديها لشعبنا.

وتقدم بن بريك للمقاتلين بالانتصارات في ميدان المعركة مؤكداً بأن المقاتلين يقاتلون بإرداة قوية لاستعادة دولة الجنوب.