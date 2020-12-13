 أبطال النخبه الحضرمية: أمن وإستقرار حضرموت خط أحمر.. فيديو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

وجه أبطال النخبه الحضرمية رسالة نارية بأن أمن وإستقرار حضرموت خط أحمر رداً على التصريحات العنصرية ضد حضرموت والنخبة.



وأضاف أبطال النخبة الحضرمية في ساحل حضرموت عبر فيديو وجهوا فيه بأن حضرموت هي القوة والثبات وهم في اتم الاستعدادت والقوة القتالية العالية واليقظة الحذر الشديد.

كما وجهوا رسالة بأنهم يسطرون أروع البطولات لحماية الشعب وكل الممتلكات في أرض حضرموت، فحضرموت قلب وروح الجنوب... مؤكدين بأن الأسود على أهب الأسعداد.

وأشارو بأنهم على أتم الاستعداد وان كل أرض حضرموت تفاخر بكل أبطال النخبة الحضرمية الذين سطروا أروع البطولات لفرض الأمن في ساحل حضرموت.