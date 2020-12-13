شكرا لبحثكم عن خبر السفير السعودي ينشر عناق السلام في أبين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر السفير السعودي لدى اليمن والمشرف العام لمركز الملك سلمان، محمد آل جابر، صورا لما اسماه بعناق الأخوة ورسالة السلام التي يشرف عليها التحالف العربي بقيادة السعودية في محافظة أبين جنوبي اليمن، بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال ال جابر في تغريدة على تويتر، ضمنها بصورا ومقطع مرئي قصير، لعدد من قيادات القوات المسلحة الجنوبية مرتصين بجانب قيادات سعودية وجنود ضباط الارتباط التابعين للتحالف والمشرفين على اجراءات فصل القوات واعادة انتشارها في أبين بين طرفي اتفاق الرياض.

كما نشر ال جابر مقطع مرئي قصير يظهر فيه احد قيادات القوات المسلحة الجنوبية في ابين، وقائد عسكري اخر يبدو من هيئته انه احد ضباط الارتباط التابعين للتحالف العربي، وهما يتعانقان ويتبادلان التحية والسلام، في مشهد وصفه السفير بعناق الاخوة ورسالة السلام.

وجاء في تغريدة السفير السعودي التي رصدتها عدن تايم: "‏عناق أخوة ورسالة سلام في أبين بين قائدين من قوات الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي بإشراف من إخوتهم فريق التنسيق والارتباط السياسي وقادة وضباط قوات التحالف ، وذلك بعد يوم جديد من العمل الجاد والمشترك لفصل مزيد من القوات وإعادة انتشارها".

ومنذ يوم امس الجمعة باشرت اللجنة العسكرية السعودية باولى مهامها لفصل قوات طرفي اتفاق الرياض في محافظة أبين واعادة انتشارهما وانسحاب اخرى من عدن ، في اطار اجراءات تنفيذ الشق العسكري من الاتفاق الذي تم توقيعه في 5 نوفمبر 2019، وظل متعثرا لاكثر من عام، تمهيدا لاعلان حكومة مناصفة جديدة منبثقة عن اتفاق الرياض، خلال الاسبوع الجاري وفقا لاخر بيان وبلاغ لقيادة التحالف العربي الصادر يوم الخميس الماضي، محددة 7 ايام لاعلان تلك الحكومة التي لم ترى النور بعد.

ويعول الكثيرون على حكومة قوية قادرة على حلحلة الازمات المتعددة والمفتعلة في المحافظات الجنوبية المحررة، والتي ظلت تعاني من تركة ثقيلة من ازمات ومشاكل الصراع السياسي الدائر منذ اكثر من 26 عام.