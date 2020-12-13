شكرا لبحثكم عن خبر مقرب من عفاش يقول انه يستعد لارسال اربعة الوية تدافع عن مارب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تستعد أربعة الوية من قوات المقاومة الوطنية التي يقودها العميد طارق صالح إلى المغادرة إلى مدنية مأرب للدفاع عنها من الحوثيين.

وقال القيادي المؤتمري كامل الخوداني منشور له على الفيسبوك :بالوقت الذي تستعد اربعه الويه عسكريه من قوات المقاومة الوطنية للمغادرة بإتجاه مارب لمساندة الجيش الوطني والقبائل للدفاع عن هذه المدينة العظيمه.

واضاف الخوداني :وبالوقت الذي نرفع شعار معركة واحدية ومصيريه لنا جميعا من مارب الى الساحل يرفعون درجة عدائهم واستهدافهم للمقاومة الوطنيه.

مختتما بالقول :من يخدم هؤلاء وماهي قضيتهم ومعركتهم.

المصدر: يمن فويس