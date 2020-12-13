شكرا لبحثكم عن خبر مصادر: سفير ايران بصنعاء يحصل على جنسية الحوثي وزوجة جديدة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
افادت مصادرة مطلعة، إن مليشيا الحوثي، منحت سفير ايران لديها حسن ايرلو الجنسية اليمنية، وتم زواجه بيمنية.
وكشفت المصادر أن هذه الخطوة من قبل الحوثيين، تأتي ردا على قرار العقوبات الأمريكية ضد ايرلو.
وقالت إنه أصبح يمتلك وثائق رسمية ثبوتية يمنية حيث منح الحوثيون له اسما جديدا بحيث لا يمكن لـ واشنطن القيام بالتعرف عليه.
وحول زواجه، أفادت المصادر أن السفير الايراني لدى الحوثي قد تم الاحتفاء بزواجه ضمن العرس الجماعي الذي اقيم في ميدان السبعين بصنعاء ويعيش مع زوجته في احدي الفلل الفخمة بوسط صنعاء.
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