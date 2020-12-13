شكرا لبحثكم عن خبر السيد :" شكلنا لجنة تحقيق في احداث شغب في ملعب بلحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صدام اللحجي :

أعلن اللواء الركن مدير أمن محافظة لحج صالح السيد عن تشكيل لجنة تحقيق على خلفية احداث الشغب التي حدثت بملعب الشهيد حمدين مساء السبت.

السيد وفي تصريح حصري لـعدن تايم، قال، نأسف على الآحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة الحوطة من اشتباكات بين عناصر الأمن ومسلحين اسفر عن سقوط جرحى.

واضاف السيد على خلفية هذه الأحداث المؤسفة وبالتنسيق مع الأخ المحافظ تم تشكيل لجنة تحقيق ممثلة من الأمن السياسي والأمن القومي والبحث الجنائي ووكيل المحافظة إضافة الى الشؤون القانونية.

وقال السيد تم توقيف من اطلق النار من افراد الأمن وجاري البحث عن مسلحين قاموا بالاعتداء على عناصر الأمن باطلاق النار عليهم على خلفية أحداث الشغب في ملعب حمدين صالح بحوطة لحج.

واشار كل من اخطأ سيحاسب سواء كان رجل امن أو غيره فالجميع أمام القانون سواء لافرق.. ودعا السيد في ختام تصريحه جميع ابناء لحج بكافة مشاربهم الى عدم الانجرار لأي دعوات من شأنها إثارة المناطقية والفوضى بين أبناء المعمورة حد وصفه.