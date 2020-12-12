بدء ورشة تدريبة لسلطات الضبط القضائي بسيئون حول العنف القائم على النوع الاجتماعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بدأت بمدينة سيئون محافظة حضرموت، اليوم، ورشة تدريبية حول العنف القائم على النوع الاجتماعي استهدفت مجموعة من العاملين من الذكور والإناث لسلطات الضبط القضائي بمديرية سيئون نظمتها مؤسسة الشهيد بن حبريش للتنمية بالتعاون مع منظمة فريدريش ايبرت الالمانية فرع اليمن .



وتهدف الورشة على مدى ثلاثة أيام الى رفع كفاءات رجال الأمن والشرطة العاملين في الضبط القضائي من الذكور والاناث واكسابهم معارف ومفاهيم وخبرات في مجال اسباب العنف وأنواعه وتوثيقه اضافة الى الاستجابة للعنف ومراحله وتنفيذه والتخطيط له وكيفية التعامل مع الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي من النساء والفتيات والأطفال.

وأكد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، أهمية انعقاد الورشة كونها تختص بشريحة العاملين بالضبط القضائي في أجهزة الأمن والشرطة..مشدداً على ضرورة استمرارية مثل هذه الدورات التي تنمي قدرات ومهارات أفراد الضبط القضائي لتحقيق مبدا العدالة والمساواة بين افراد المجتمع .