الارياني يدين جريمة قصف مليشيا الحوثي لملعب نادي الاهلي بمدينة تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أ‏دان وزير الاعلام معمر الارياني، واستنكر بشدة الجريمة الارهابية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بقصف ملعب اكاديمية النادي الاهلي بمدينة تعز، والذي اسفر عن استشهاد الكابتن ناصر الريمي لاعب نادي الطليعة ونجله عمران وجرح الأطفال كرم شوقي ورمزي شوقي أثناء تأديتهم التمارين الرياضية.



وأكد وزير الإعلام في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان هذه الجريمة الارهابية النكراء امتداد لنهج مليشيا الحوثي المدعومة من ايران في قصف الاعيان المدنية وقتل المدنيين بدم بارد، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الانساني وجريمة حرب وجرائم مرتكبة ضد الانسانية.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الانسان بادانة هذه الجريمة التي راح ضحيتها مدنيين ابرياء غالبيتهم من الاطفال، والعمل على تصنيف مليشيا الحوثي "جماعة ارهابية" وفرض العقوبات على قياداتها وضمان عدم افلاتهم من العقاب.