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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الشباب والرياضة يدين استهداف المليشيات الحوثية المنشآت الرياضية بتعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
ادان وزير الشباب والرياضة نايف البكري، العمل الإجرامي الذي قامت به مليشيات الحوثي المدعومة ايرانياً بقصف احد المنشآت الرياضية بمحافظة تعز والتي اسفرت عن استشهاد الكابتن ناصر الريمي ونجله واصابة طفلين آخريخ بجروح.
واكد الوزير ، ان استهداف المنشآت الحكومية والاحياء المكتظة بالسكان تعد جريمة كبرى وانتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، وانتهاكاً سافراً لقواعد القانون الدولي الإنساني..مشيراً الى سلسلة من الجرائم التي ارتكبتها المليشيات الحوثية ضد المنشآت الحكومية والتي كان أخرها استهداف مقر النادي الأهلي بتعز.
وطالب وزير الشباب والرياضة، المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤوليته في حماية المدنيين ومنهم الرياضيين..معبراً عن احر التعازي وصادق المواساة لاسرة ومحبي الشهيد ناصر الريمى لاعب نادي الطليعة سابقاً وجماهير نادي الطليعة، وكل الرياضيين بهذا المصاب الاليم.
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