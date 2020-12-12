شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سفير اليمن غير المقيم يقدم أوراق اعتماده للرئيس الاوكراني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 تسلم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي امس اراق اعتماد سفير اليمن غير المقيم لدى أوكرانيا الدكتورة ميرفت مجلي.

ونقلت الدكتورة مجلي تحيات الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية للرئيس الاوكراني.. مؤكدة على عمق العلاقات بين البلدين وتقدير اليمن لموقف اوكرانيا الداعم للحكومة الشرعية ورفضها لانقلاب ميليشيا الحوثي. من جانبه حمل الرئيس زيلينسكي نقل تحياته لفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي.. منوها بجهود الحكومة الشرعية لاحلال السلام ، وشدد على دعم بلاده لمثل هكذا جهود ، وضرورة تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

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