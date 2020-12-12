مركز المعلومات والتأهيل يدين قصف مليشيا الحوثي نادي الأهلي بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أدان مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان (HRITC) قصف ميليشيا الحوثي المدعومة ايرانياً ،اليوم، ملعب النادي الأهلي بمدينة تعز أثناء التدريبات الصباحية التي اعتاد فريق اللاعبين القيام بها والتي اسفرت عن مقتل مدنيين وجرح طفلين.



واوضح المركز في بيان وفقا وكالة الانباء اليمنية سبأ، ان قصف المليشيات على النادي الاهلي اسفر عن استشهاد الكابتن ناصر قائد محسن

ونجله الطفل عمران ،وجرح طفلين آخرين هما رمزي وأكرم شوقي محمد أحمد..مشيراً الى أن الاستهداف للمنشآت المدنية جرائم حرب اعتادت المليشيات الحوثية القيام بها بشكل عمدي.

وشدد المركز ، على ضرورة ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب وقيام المجتمع الدولي بدروه تجاه إستمرار مسلسل القتل والحصار لمدينة تعز..مؤكداً أن مليشيا الحوثي تتعمد قصف المنشآت المدنية المختلفة وأحدثها ما تم صباح اليوم من قصف مدفعي لملعب الشهداء والنادي الأهلي بتعز.