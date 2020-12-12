شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحة المهرة تدشن دورة تدريبية للمشاركين في حملة التحصين ضد مرض الكزاز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 دشن مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة المهرة، اليوم، الدورة التدريبية للعاملين الصحيين المشاركين في حملة التحصين ضد مرض الكزاز بدعم من منظمتي الصحة العالمية واليونسيف للطفولة.

وتهدف الدورة الى اكساب المشاركين، العديد من المفاهيم والمعارف بموجب دليل الحملة وكيفية إعطاء اللقاحات وآليات التعامل مع المستهدفين والإجراءات الفنية المتعلقة بتنفيذ الحملة. وفي افتتاح الدورة، أوضح مدير عام مكتب الصحة والسكان الدكتور عوض مبارك، أن حملة الكزاز التي تستمر ستة ايام تستهدف النساء من سن الخامسة عشر عاماً وحتى الخامسة والأربعين في عموم مديريات المحافظة..مؤكداً على ضرورة العمل التنظيمي والخدمي والوصول إلى الفئات المستهدفة.

كانت هذه تفاصيل خبر صحة المهرة تدشن دورة تدريبية للمشاركين في حملة التحصين ضد مرض الكزاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.