الوليدي يبحث مع بعثة اطباء بلا حدود البلجيكية تدخلاتها في القطاع الصحي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 بحث وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الاولية الدكتور علي الوليدي، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع بعثة اطباء بلا حدود البلجيكية برئاسة رافائيل فخت، التدخلات في القطاع الصحي ومواجهة تفشي فيروس كورونا وإمكانيات إضافة مواقع جديدة في بقية المحافظات.

واشاد الوكيل الوليدي، بجهود اطباء بلا حدود البلجيكية في القطاع الصحي..مثمناً موقفهم في مواجهة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد وغيرها من الاوبئة. من جانبه، عبر رئيس بعثة اطباء بلا حدود البلجيكية، عن شكره لوزارة الصحة العامة والسكان نظير دعمها وتسهيل عمل بعثة اطباء بلاد حدود بالميدان..مشيراً الى ان البعثة بصدد التدخل في القطاع الصحي بمحافظة ابين وتقديم الدعم لمستشفى الصداقة بالادوية والمستلزمات الطبية بناء على طلب وزارة الصحة.

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