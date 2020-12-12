انعقاد ندوة بالمكلا حول توطين الهدف الـ 16 للتنمية المستدامة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 عقدت بمدينة المكلا محافظة حضرموت، اليوم، ندوة بعنوان (توطين الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة والفرص والتحديات) والتي نظمتها مؤسسة بيت التنمية ضمن مشروع صوت اليمن للسلام 2 بتمويل من منصة المجتمع المدني لبناء السلام .

وأكد وكيل محافظة حضرموت حسن الجيلاني، على اهمية توعية الشباب للتعريف بالسلام والعدالة والتنمية المستدامة وتوطين الهدف 16 فيما يخص السلام والعدالة الاجتماعية وبناء مؤسسات قوية ومستدامة . من جهته اوضح المدير التنفيذي لمؤسسة بيت التنمية أشرف العوبثاني، ان الندوة تهدف الى اكساب المشاركين بمعارف حول اهداف التنمية المستدامة الـ16 للتنمية المستدامة.

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