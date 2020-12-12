شكرا لبحثكم عن خبر بوابة عدن للتعليم تنظم حفلاً لتكريم الطلاب المتفوقين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - فواز الحنشي

نظّم مجلس أمناء مؤسسة بوابة عدن للتعليم والتنمية حفلاً لتكريم الطلاب المتفوقين الدارسين في كليات جامعة عدن على نفقة المؤسسة وذلك تزامنا مع الذكرى الرابعة لانطلاق المؤسسة.

وفي الحفل الذي أقيم صباح اليوم السبت بقاعة التاج في مديرية المنصورة بالعاصمة عدن، تم تكريم ثمانية 8 من الطلاب والطالبات المتفوقين في مختلف التخصصات الدراسية من مختلف كليات في جامعة عدن بدروعٍ وشهادات تقديرية.

وتحدث الدكتور محمد هيثم الطفي نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة بكلمة الموسسة أوضح من خلالها نشاط وأهداف المؤسسة والتي تهتم بدعم الطلاب المتفوقين دراسياً ممن ينتمون إلى أسر ميسورة الدخل والذين لم يتمكنوا من الحصول على فرصة للالتحاق بالدراسة ومساعدتهم في مواصلة دراستهم في مختلف الجامعات المحلية والخارجية.

وتطرق الطفي إلى حجم الإنجاز الذي حققته المؤسسة خلال أربع 4 سنوات منذ تأسيسها، مشيراً إلى أن المؤسسة استطاعت دعم ما يزيد عن 254 طالب وطالبة في الجامعات اليمنية، و 28 طالب وطالبة مبتعثين في الجامعات الخارجية على نفقة المؤسسة، إضافة إلى 10 منح خارجية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف الطفي أن مؤسسة بوابة عدن للتعليم تسعى إلى بناء مجتمع يتميز بالعلم والمعرفة من خلال دعم ومساعدة الطلاب المتفوقين والباحثين المتميزين، مشيداً بالدور الكبير الذي يقدمه الداعمون للمؤسسة.

من جانبهم عبّر الطلاب المكرمين عن شكرهم وتقديرهم لمؤسسة بوابة عدن للتعليم ومجلس الأمناء على اهتمامهم بدعم العملية التعليمية.

حضر الحفل عدد من أعضاء مجلس أمناء المؤسسة، والطلاب المتفوقين وأولياء الأمور، وعدد من الشخصيات.