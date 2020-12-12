شكرا لبحثكم عن خبر تنفيذا لاتفاق الرياض وأليات تسريعه.. .. انسحاب اللواء15صاعقة ومقاومة ردفان من جبهات القتال بابين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أبين / المركز الإعلامي / خاص:

بإشراف فريق عسكري سعودي بقيادة قائد التحالف العربي بعدن العميد ركن نايف العتيبي ورئيس وفد تطبيق اتفاق الرياض اللواء محمد الربيعي وبحضور قائد قوات الدعم والإسناد العميد محسن الوالي وأركان حربه العميد نبيل المشوشي والعميد محمد جواس قائد محور ابين أنسحب اللواء 15 صاعقة ومقاومة ردفان من أبين إلى جبهات القتال.

وقال مصدر عسكري لـ"المركز الإعلامي بقوات الدعم والإسناد": ان الفريق السعودي برفقة قيادات جنوبية أشرفا على انسحاب اللواء 15 صاعقة وكتائب مقاومة ردفان الى جبهات القتال في كرش ويافع وفقا لخارطة الانتشار المعدة من التحالف العربي وذلك تنفيذا لاتفاق الرياض وآليات تسريعه في الجانب العسكري, لأبداء حسن النية من قبل القوات الجنوبية الرامية للسلام وانهاء الحرب في أبين.

ومن المتوقع خروج كافة القوات التي قدمت إلى أبين بعد أحداث اغسطس من العام الماضي للقتال ضد مليشيات الحوثي ،واحلال السلام في المناطق المحررة وإعلان الحكومة الجديدة التي سيشارك فيها المجلس الانتقالي المزمع إعلانها خلال الايام القليلة القادمة, والعودة الى عدن لخدمة المواطنين في المناطق المحررة.

يذكر أن القوات قد بدئت يوم امس في الانسحابات من جبهات القتال بابين حيث انسحبت كتيبة من كل طرف إلى المواقع المحددة لها من قبل فريق المراقبة السعودي .

#المركز_الإعلامي

التوجيه_المعنوي

#قوات_الدعم_والإسناد

#القوات_المسلحة_الجنوبية

12 ديسمبر2020