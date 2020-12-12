شرطة السير بمديرية الغيضة تنفذ حملة لضبط المركبات المخالفة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 ديسمبر 2020

الخليج 365 - المهرة

نفذت اداره شرطه السير بمديريه الغيضه أمس، حملة واسعة على القلابات المخالفة للوائح المرورية مثل تركيب الباب ووضع الطربال وبالتنسيق والتعاون مع السلطة المحلية بمديرية الغيضة بموجب توجيهات محمد علي ياسر محافظ محافظه المهره والعميد مفتي سهيل صموده مديرعام الأمن والشرطه.



و أشار مديرعام مديريه الغيضه سالم عوض سعيدان الى ان الاجتماع الاخير لمحافظ المحافظه يوضح معالجة كل السلبيات وهذه تعتبر نقطه في الحفاظ على البيئه وبالاخص المخالفات لسائقي القلابات.

وأوضح الملازم/حسين أحمد المراني مديرشرطه السير مديريه الغيضه الى انهم باشروا هذه الحمله منذ الساعه الثامنه صباح أمس بتشكيل نقاط مروريه لمراقبة القلابات التي لم تلتزم باارشادات السلامه في تركيب الباب ووضع الطربال حيث وقد تم ضبط عدد (11) قلاب وحجزها واتخاذ الإجراءات القانونيه ضدهم نظرا للمخالفات التي يرتكبها هولاء السائقين وبالاهم مثل تغيير الجو بطبيعه الرياح الموسميه مثل ما هو اليوم والذي يتسبب في اضرار على المواطنيين المشاه وكذا تساقطها على قارعه الخط.

وقد عقد اجتماع مع مديرمكتب النظافه الأستاذ محمد أحمد عوشن ومدير تحسين المدينه عادل بلحاف للعمل بيد من حديد وتطبيق النظام والقانون لمثل هولاء الذين لايلتزمون بذلك والمؤثر ذلك في تكبد الموظفين ليلا ونهارا في تنظيف الشوارع من مخالفات هذه القلابات .

هذا وقد وجه مديرشرطه السير بالمحافظه العقيد سالم عمر الكثيري بالعمل على الاستمرار لهذه الحمله واتخاذ الإجراءات القانونيه.

وأشاد المراني ببعض سائقي القلابات والذين لوحظ التزامهم بارشادات السلامه ومثمنا جهود المواطنين في تنفيذ الحمله

والشكر لكل الضباط والصف والأفراد المشاركين والذين عانوا موجة البرد والرياح ونزولهم إلى ضبط المخالفات حفاظا للبيئه و السلامه للجميع.

حيث تم اتخاذ الأجراءات للمخالفين ولم يتم اطلاقهم الا بعد ان تم وضع إرشادات السلامه واخذ تعهدات بذلك ومخالفه كل من تكرر بذلك